Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.70
Войти в почту

Молдавия договорилась с «Газпромом» по газу

Елена Прошина
40 минут назад

Власти Молдавии и «Газпром» договорились об условиях нового пятилетнего контракта на поставки газа, а также согласовали схему погашения задолженности страны, пишет ТАСС со ссылкой на Мининфраструктуры республики.

Молдавия договорилась с «Газпромом» по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз», - сообщили в Мининфраструктуры Молдавии.

Там отметили, что будут проведены дальнейшие переговоры для установления графика платежей.

По новому контракту поставки начнутся с 1 ноября.

В Кремле припомнили Молдавии долг по газу

Договор с «Газпромом» был подписан в 2006 году и истекал в октябре. По нему цена на газ сначала была привязана к цене на нефть. В прошлом году по просьбе Молдавии его изменили, и цена летом зависела от биржевых котировок, а зимой – от цен на нефть.

Это устраивало Кишинев до начала энергокризиса-2021. Стороны провели переговоры о новом контракте. «Газпром» предложил 25%-ную скидку, но для этого Молдавия должна была вернуть накопившейся за предыдущие годы «исторический долг» в $433 млн ($709 млн с учетом просрочки платежей). Молдавская сторона отказалась, предложив вместо этого снизить цену до $200–300. В итоге стороны не договорились, писал ТАСС.

1 октября «Газпром» продлил на месяц соглашение с Молдавией на поставки газа. Вскоре выяснилось, что потребление в стране превышает объемы поставок из России, и власти были вынуждены ввести 13 октября в стране «режим тревоги», а 22 октября - режим ЧП.

Компании,Газпром,ИТАР-ТАСС,
92
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители