Молдавия договорилась с «Газпромом» по газу

Власти Молдавии и «Газпром» договорились об условиях нового пятилетнего контракта на поставки газа, а также согласовали схему погашения задолженности страны, пишет ТАСС со ссылкой на Мининфраструктуры республики.

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«Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией «Молдовагаз», - сообщили в Мининфраструктуры Молдавии.

Там отметили, что будут проведены дальнейшие переговоры для установления графика платежей.

По новому контракту поставки начнутся с 1 ноября.

Договор с «Газпромом» был подписан в 2006 году и истекал в октябре. По нему цена на газ сначала была привязана к цене на нефть. В прошлом году по просьбе Молдавии его изменили, и цена летом зависела от биржевых котировок, а зимой – от цен на нефть.

Это устраивало Кишинев до начала энергокризиса-2021. Стороны провели переговоры о новом контракте. «Газпром» предложил 25%-ную скидку, но для этого Молдавия должна была вернуть накопившейся за предыдущие годы «исторический долг» в $433 млн ($709 млн с учетом просрочки платежей). Молдавская сторона отказалась, предложив вместо этого снизить цену до $200–300. В итоге стороны не договорились, писал ТАСС.