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Названа цена на газ по новому контракту Молдавии с «Газпромом»

Lenta.ruиещё 4
36 минут назад

Названа цена на газ по новому контракту Молдавии с «Газпромом»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал цену на газ для страны по новому контракту с компанией «Газпром». В ноябре она составит 450 долларов за тысячу кубометров газа. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Министр провел с компанией переговоры по вопросу в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что в будущем цена может снижаться в зависимости от ситуации на биржах. «В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — отметил политик.

Участники переговоров также обсудили заложенность «Молдовагаз» перед «Газпромомом». Для решения вопроса в 2022 году они проведут независимый аудит долга. Стороны проведут переговоры, установят сумму и определят срок погашения задолженности.

Компании,Цена на нефть,Газпром,
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