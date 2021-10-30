Названа цена на газ по новому контракту Молдавии с «Газпромом»

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал цену на газ для страны по новому контракту с компанией «Газпром» . В ноябре она составит 450 долларов за тысячу кубометров газа. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook .

Министр провел с компанией переговоры по вопросу в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что в будущем цена может снижаться в зависимости от ситуации на биржах. «В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — отметил политик.