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Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней

Lenta.ru
59 минут назад

Правительство РФ одобрило выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО в связи с нерабочими днями. О соответствующем решении, принятом в рамках указа президента, сообщается на сайте кабмина.

Кабмин одобрил новые выплаты из-за нерабочих дней
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о единовременных выплатах из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 792 рубля, на одного сотрудника. Субсидии направлены на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.

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Гранты будут предоставляться по заявительному принципу — необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сделать это можно будет с понедельника, 1 ноября.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.
Компании,Федеральная налоговая служба,Правительство РФ,
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