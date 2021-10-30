Кабмин одобрил новые выплаты из-за нерабочих дней

Правительство РФ одобрило выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО в связи с нерабочими днями. О соответствующем решении, принятом в рамках указа президента, сообщается на сайте кабмина.

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Речь идет о единовременных выплатах из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 792 рубля, на одного сотрудника. Субсидии направлены на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.

Гранты будут предоставляться по заявительному принципу — необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сделать это можно будет с понедельника, 1 ноября.