В Москве запретили работу магазина «Дикси»

В Москве Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» из-за множественных нарушений санитарных требований. Как сообщает РБК, сотрудники службы временно запретили деятельность магазина, а материалы проверки подготовили для передачи в суд.

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По данным Роспотребнадзора, в «Дикси», расположенном по адресу улица Белореченская № 36, работал непривитый кассир, а у сотрудников магазина не измерялась температура бесконтактным способом. Кроме того, в магазине не контролировали ношение масок у посетителей и не предлагали им средства защиты.

В настоящее время сотрудники службы опечатали центральный вход магазина и составили административный протокол.

Материалы подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.