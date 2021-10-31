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Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие дни

Ювелина Бернст
1 час назад

Трем магазинам в Москве грозит закрытие за нарушение антироконавирусных правил в нерабочие дни. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19 в столице и Роспотребнадзор.

Три магазина в Москве оказались под угрозой закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о магазинах Fix Price на улице Новокосинская, 22, в ВАО, «Все для ремонта» в корпусе 813 в Зеленограде и «Дикси» на улице Белореченская, 36/3 в ЮВАО.

В Fix Price не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Теперь магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Магазин «Все для ремонта» осуществлял реализацию непродовольственных товаров не первой необходимости. Кроме того, в нем не проводилась термометрия сотрудников, отсутствовали оборудование для обеззараживания воздуха и не был организован сбор использованных средств индивидуальной защиты. В результате магазин опечатали, его деятельность также может быть приостановлена на 90 суток.

В Москве запретили работу магазина «Дикси»

В «Дикси» также установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу, магазин опечатан и временно не работает.

Компании,Дикси,Бэст прайс,
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