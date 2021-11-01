ЦБ лишил лицензии уникальный банк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник». Об этом говорится в сообщении регулятора. Это единственный российский банк, с которым у Банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имелись корреспондентские отношения в рамках исполнения резолюции ООН. Данная кредитная организация обслуживала операции учреждений ООН для КНДР.

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В сентябре ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Спутник». После проведения ревизии касс банковских подразделений оно обнаружило крупную недостачу наличных, по итогам проверки были возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что «Спутник» полностью утратил капитал.

В итоге Центробанк принял решение отозвать лицензию у банка. Регулятор сообщает, что «Спутник» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты и предписания ЦБ, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

Деятельность администрации в лице АСВ по управлению банков остановлена. В «Спутник» назначили временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк занимал 295-ю строчку в банковской системе России по величине активов.

«Спутник» является участником системы страхования вкладов, его вкладчики смогут получить свои средства от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».