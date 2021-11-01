Назван самый разбогатевший с начала года миллиардер в РФ

Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона за год увеличилось на 8,58 млрд долларов. При этом совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, 27 из которых граждане России. При составлении рейтинга учитывалась стоимость акций компаний, которыми владеют российские миллиардеры.

На первую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index среди российских миллиардеров в этом году поднялся Леонид Михельсон. Его состояние на фоне энергетического кризиса выросло на 8,58 млрд долларов, до 33,3 млрд. Также заметно увеличилось состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. С начала года он стал богаче на 7,25 млрд долларов и смог занять пятую строчку рейтинга.

На втором, третьем и четвертом местах расположились один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (стал богаче на 1,76 млрд долларов), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+5,76 млрд долларов) и бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+4,7 млрд).

При этом основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала единственной, чьи доходы упали. С начала года она потеряла 1,13 млрд долларов, таким образом, ее состояние оценивается в 7,96 млрд.