«Газпром» урезал транзит через Украину еще на треть

С 1 ноября «Газпром» уменьшил объем транзита газа через Украину еще на треть, до 57 млн кубометров в сутки. Данный показатель почти в два раза меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается… С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», — написал он.

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С 1 октября транзит через Украину сократился до 86 миллионов кубометров в сутки, тогда как «Газпром» платит за транзитную мощность 109 миллионов кубометров в сутки, уточнил Макогон.

«При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 миллиардов кубометров», — заключил он.

Транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предполагает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. «Газпром» берет на себя оплату мощностей вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.

Ранее Макогон возмутился данными о прибыли «Газпрома» за девять месяцев 2021 года. Он обвинил российскую компанию в создании искусственного энергетического кризиса в Европе. Согласно отчету «Газпрома», чистая прибыль компании по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 трлн рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 53,6%. Себестоимость продаж достигла 1,992 трлн рублей.

По мнению Макогона, такую сверхъестественную выручку компании обеспечили европейские потребители. Он обвинил «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением в качестве основного поставщика газа в Европу.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, ориентируясь на экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы. Вместе с тем он отметил, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.