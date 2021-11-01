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Банки ограничат в возможности давать рассрочку при покупке товаров

Вероника Полынина
37 минут назад

Банк России разослал кредитным и микрофинансовым организациям (МФО) письмо с рекомендацией не участвовать в схемах рассрочки на покупку товаров без заключения договора займа. Об этом сообщает РБК.

Банки ограничат в возможности давать рассрочку при покупке товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме говорится, что схема, при которой магазин продает требования к покупателям профессиональным кредиторам — банкам или МФО, - «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий».

Речь идет об обязанности кредиторов информировать заемщиков о полной стоимости кредита, процентной ставке, вероятности передачи долга сторонним организациям, в том числе коллекторам. При этом при такой схеме с клиентами никто не заключает договор потребительского кредита или займа.

ЦБ считает, что предоставление рассрочек без договоров кредитования «не соответствует практикам добросовестного отношения к потребителям». Регулятор рекомендует банкам и МФО не участвовать в таких схемах, не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки, не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.

В России используются несколько схем для оформления покупки в рассрочку: POS-кредитование (point of sales, точка продаж), карты рассрочки от банков, а также BNPL (buy now, pay later, покупай сейчас - плати позже).

По словам руководителя направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, BNPL-сервисы в целом подпадают под описанную Банком России схему «недобросовестной рассрочки». При этой схеме, отмечает Кривошея, клиент может думать, что заключает контракт с платформой электронной коммерции, когда на деле договор кредитования оформляется с банком на стороне.

Компании,Центральный банк России,
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