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Дания выразила протест проекту «Северный поток – 2»

Говорит Москва
21 минуту назад

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу. Об этом заявила премьер-министр королевства Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

Дания выразила протест проекту «Северный поток – 2»
Фото: ReutersReuters

«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Мы дали разрешение на его строительство в своё время, но это был технический момент», — цитирует Фредериксен ТАСС.

В Германии оценили выгоду «Северного потока-2»

Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили техническим газом 18 октября. 10 сентября завершилось строительство магистрали. Газопровод тянется от побережья России по дну Балтийского моря до Германии.

Компании,ООН,ИТАР-ТАСС,
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