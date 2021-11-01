Дания выразила протест проекту «Северный поток – 2»

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу. Об этом заявила премьер-министр королевства Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.
«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Мы дали разрешение на его строительство в своё время, но это был технический момент», — цитирует Фредериксен ТАСС.
Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили техническим газом 18 октября. 10 сентября завершилось строительство магистрали. Газопровод тянется от побережья России по дну Балтийского моря до Германии.