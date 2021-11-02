«Газпром» оставил Украину и Польшу без дополнительного транзита газа

«Газпром» отказался от бронирования дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину и Польшу в I-III кварталах 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

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По данным платформы RBP, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. м и до 5,2 млн куб. м в сутки через две газораспределительные станции. Однако они так и остались невостребованными.

Также безрезультатно закончились торги по бронированию на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу в размере 89 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные GSA Platform.

27 сентября «Газпром» и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию в страну будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. При этом впервые в истории российское топливо будет поступать в страну в обход Украины.