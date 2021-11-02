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Роспотребнадзор обвинил Ozon в незаконной отмене аномально дешёвых заказов

Секрет Фирмыиещё 1
57 минут назад

Российский маркетплейс Ozon незаконно аннулировал аномально дешёвые заказы, после того как из-за сбоя на сайте некоторые товары стали стоить от 1 до 50 рублей. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор. Там отметили, что продавец не вправе разрывать договор о купле-продаже в одностороннем порядке. Какие санкции теперь грозят онлайн-ретейлеру, пока не сообщается.

Роспотребнадзор обвинил Ozon в незаконной отмене однорублевых заказов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ночь с 30 октября на 1 ноября в Ozon произошёл временный сбой, в результате которого цены в некоторых магазинах опустились почти на 98%. Однако покупатели не смогли воспользоваться необыкновенно щедрой скидкой — заказы аннулировали с формулировкой «товара нет в наличии». Деньги за покупки Ozon пообещал вернуть в течение 2–3 дней.

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«Если на сайте продавца или маркетплейса произошёл технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространённая практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Но действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключённым по закону продавец не может», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что, согласно наблюдениям федеральной службы, большинство потребителей могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить причины, по которым она не может быть исполнена. Но стоит учитывать, что покупатель в любом случае вправе требовать исполнения заключённого договора — как передачи вещи по оплаченной цене, так и возмещения убытков, связанных с реализацией своего права получить купленный товар.

«Секрет» ранее сообщал, что Ozon собирается запускать онлайн-кинотеатр. Пока компания обсуждает, как лучше выйти на рынок: работать по партнёрской модели или перекупить уже действующую платформу. Создать кинотеатр с нуля обойдётся в $100 млн, считают эксперты, а из проектов на продажу на рынке есть только ivi и Megogo.

Компании,Роспотребнадзор,
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