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"Магнит" попался на нарушении антиковидных мер в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Роспотребнадзор опечатал магазин сети «Магнит» на улице академика Скрябина, 6 в Москве из-за многочисленных нарушений противоковидных мер. Об этом рассказал специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш, сообщает, РИА Новости.

В Москве опечатали магазин "Магнита"
Фото: ТАССТАСС

При осмотре предприятия сотрудники ведомства выявили нарушения, которые создают непосредственную угрозу здоровью граждан: в магазине не соблюдается социальная дистанция, сотрудники работают без прививки от COVID-19, а посетителей обслуживают без масок. Кроме того, в здании захламлены складские помещения, что не позволяет проводить дезинфекцию, а также нарушена целостность напольного и потолочного покрытия.

Лабаш отметил, что за подобные нарушения юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Напомним, что в конце октября Роспотребнадзор остановил работу магазина «Дикси» в Москве из-за отсутствия прививки у сотрудника. Кроме того, посетителям без масок не предлагали надевать средства защиты, а на предприятии не проводили уборку и дезинфекцию.

Компании,Дикси,"Магнит",Роспотребнадзор,РИА Новости,
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