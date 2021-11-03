В Москве опечатали магазин "Магнита"

Роспотребнадзор опечатал магазин сети «Магнит» на улице академика Скрябина, 6 в Москве из-за многочисленных нарушений противоковидных мер. Об этом рассказал специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш, сообщает, РИА Новости.

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При осмотре предприятия сотрудники ведомства выявили нарушения, которые создают непосредственную угрозу здоровью граждан: в магазине не соблюдается социальная дистанция, сотрудники работают без прививки от COVID-19, а посетителей обслуживают без масок. Кроме того, в здании захламлены складские помещения, что не позволяет проводить дезинфекцию, а также нарушена целостность напольного и потолочного покрытия.

Лабаш отметил, что за подобные нарушения юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.