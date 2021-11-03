Владелец сети «Красное & Белое» объявил параметры IPO

Рыночная капитализация ретейлера Mercury Retail в результате IPO составит от $12 млрд до $13 млрд, говорится в сообщении компании.

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Mercury Retail установила предварительный диапазон в ходе IPO в размере $6-6,5 за акцию, добавляется в материале.

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Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется сегодня и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября.

Предложение состоит из размещения компанией Mercury Retail Group Limited до 200 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC. С учетом возможного сокращения или продления графика предложения ожидается, что публичные торги ГДР на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL, отмечается в материале.

Предполагается, что в соответствии с предложением компания и продающий акционер примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 360 дней после завершения предложения. Кроме того, предполагается заключение стабилизационных соглашений на период 30 дней после даты установления цены предложения. В рамках таких стабилизационных действий может быть выкуплено до 13% ГДР, продаваемых в рамках предложения.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал". В качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital, добавляется в материале.

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