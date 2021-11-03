В Белоруссии допустили переход на российские самолеты

«Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что [санкционное] давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии», – передает его слова РИА «Новости».