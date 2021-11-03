Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Минске допустили перевод «Белавиа» на российские самолеты

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в случае запрета Западом выдавать в лизинг самолеты может перейти на российские воздушные суда, сообщил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

В Белоруссии допустили переход на российские самолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что [санкционное] давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии», – передает его слова РИА «Новости».

Сикорский заявил, что Белоруссия призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. «Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются», – сказал глава департамента.

В случае принятия решения по ограничению лизинга «это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам», заключил он.

Ранее Сикорский заявил, что Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для из оспаривания.

Компании,Артем Сикорский,Минтранс РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители