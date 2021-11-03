В Белоруссии допустили переход на российские самолеты

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в случае запрета Западом выдавать в лизинг самолеты может перейти на российские воздушные суда, сообщил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
«Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что [санкционное] давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии», – передает его слова РИА «Новости».
Сикорский заявил, что Белоруссия призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. «Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются», – сказал глава департамента.
В случае принятия решения по ограничению лизинга «это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам», заключил он.
Ранее Сикорский заявил, что Минск изучит потери от ограничений белорусской авиаотрасли и подготовит иски для из оспаривания.