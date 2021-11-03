«МегаФон» выяснил количество уехавших из городов россиян в нерабочие дни

С 28 по 30 октября 2021 года, во время ограничений, связанных с ростом заболеваний COVID-19, из городов России уехали в два раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Но в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. Это следует из исследования «МегаФона», который проанализировал мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Фото: МегаФон МегаФон

Согласно исследованию, 87 процентов жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, отправились в ближайшие области и небольшие населенные пункты в пределах своего региона, и только 13 процентов поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней 2020 года большее число людей уезжало на дальние расстояния — около 20 процентов от общего числа тех, кто не захотел остаться дома.

Видео дня

Аналитики «МегаФона» зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14 процентов москвичей — это на 57 процентов больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Наиболее популярными направлениями в Московской области стали Люберецкий, Красногорский, Одинцовский и Подольский районы.

Люди также стали меньше перемещаться внутри столицы: если в обычные дни октября житель Москвы в среднем преодолевал 11 км в день, то во второй половине прошлой недели этот показатель сократился на 22 процента — до 8,5 километра в день. Москвичи, которые все же решили уехать в другие регионы страны, чаще остальных городов выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Самая большая миграция населения в регионах была отмечена в Калининграде — город покинули 5,7 процента жителей. Далее следуют Санкт-Петербург (5,5 процента), Саратов (3,8 процента) и Нижний Новгород (3,6 процента).