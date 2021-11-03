Сбер закрыл крупную сделку с Михайловским ГБЖ в области зелёной металлургии

Сбер закрыл сделку по кредитованию «Михайловского ГБЖ» (создан Группой USM и Михайловским ГОКом, входящим в компанию Металлоинвест) на строительство завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) — сырья для производства стали с низким углеродным следом. Сумма кредита составила $615 млн, срок — до конца 2034 года.

Рад, что соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое мы подписали с партнером на ПМЭФ в этом году, сегодня реализовалось в виде финансирования на сумму 615 млн долларов США. В проекте строительства завода широко применяются зелёные технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду, что крайне важно в том числе и для банка с точки зрения устойчивого развития и ESG-повестки

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Компания «Михайловский ГБЖ» (55% принадлежит USM, 45% — Михайловскому ГОКу) реализует проект по строительству в Железногорске (Курская область) одного из крупнейших в мире заводов по производству ГБЖ. Производственная мощность предприятия превысит 2 млн тонн в год.