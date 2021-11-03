Ikea повысит цены впервые с 2019 года

Шведский производитель мебели и товаров для дома Ikea предупредил о росте цен на твары в своих магазинах из-за трудностей с поставками из Китая, пишет Financial Times.

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Ikea предупредила, что будет вынуждена поднять цены из-за проблем в цепочках поставок и более высоких затрат на сырье.

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«В 2022 финансовом году (год до конца августа 2022 года) мы по-прежнему прогнозируем перебои в поставках, мы по-прежнему прогнозируем рост стоимости сырья, мы по-прежнему прогнозируем рост энергии», - сказал Мартин ван Дам, финансовый директор Inter Ikea, которая объединяет магазины сети по всему миру с разработчиками товаров и поставщиками.

По его словам, 2022 финансовый год будет сложнее, чем 2021 финансовый год, и прибыль сильно сократится.

Повышение цен Inter Ikea будет первым с 2019 года и, вероятно, рост будет больше, чем тогда, хотя пока не решено, насколько сильно.

«Мы действительно хотим оставить цены максимально низкими. Мы не можем допустить, чтобы этот период времени изменил нас», - отметил ван Дам.

Он сказал, что рост был неизбежен, так как серьезные проблемы в цепочках поставок привели к значительному дефициту продукции.

«Мы хотим максимально компенсировать это повышение цен. Но наступает момент, когда мы больше не можем сдерживать их, хотя нам это не нравится», - добавил он.

В прошедшем финансовом году Inter Ikea потратила 250 млн евро на устранение сбоев в цепочке поставок - от покупки собственных контейнеров до перевозки товаров поездами, а не кораблями. За год до конца августа онлайн-продажи товаров выросли почти на 75%, что компенсировало снижение выручки офлайн-магазинов.

Но, по словам ван Дама, переход к электронной коммерции привел к «большим изменениям» для Ikea, поскольку онлайн-покупатели были сосредоточены на покупке определенного товара и с меньшей вероятностью совершали импульсивные покупки, которые были обычным явлением в магазинах ритейлера.