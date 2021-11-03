Банкротство британских энергокомпаний связали с российским газом

В Великобритании за один день обанкротились четыре энергетические компании. Соответствующее объявление разместило на своем сайте Управление рынков газа и электроэнергии страны (Ofgem). Причиной закрытия компаний стал рост цен на газ в Британии, который продолжается на фоне новых опасений, связанных с ограниченными поставками топлива в Европу из России, пишет The Guardian.

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Ofgem заявило, что несостоятельность компаний Omni Energy Limited, MA Energy Limited, Zebra Power Limited и Ampoweruk Ltd оставит около 24 тысяч домохозяйств без поставщика энергии. С начала сентября 2021 года в Британии обанкротились уже 17 таких компаний, что затронуло в общей сложности более двух миллионов домохозяйств. Массовая несостоятельность британских энергокомпаний стала следствием стремительного роста цен на мировом рынке энергоносителей.

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Исполнительный директор компании Scottish Power Кейт Андерсон отмечал, что в ближайшие месяцы стоит ожидать новых банкротств в этой сфере вследствие увеличения затрат компаний. Стоимость газа остается на рекордном уровне, при этом компании не могут повышать свои тарифы внутри страны в связи с предельной ценой на энергию, которую установил регулятор. Ofgem решило изменить ценовые ограничения после призывов поставщиков. Пересмотр правил возник на фоне усиливающихся опасений, что цены на газ в Европе могут возобновить свой рост из-за приближающейся зимы и недостаточных поставок топлива со стороны России.

При этом президент России Владимир Путин ранее призвал «Газпром» увеличить объемы газа в европейских хранилищах. Компания должна начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России. По словам Путина, дополнительные объемы топлива должны стабилизировать цены на европейском энергорынке. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уточнил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.