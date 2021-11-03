Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Банкротство британских энергокомпаний связали с российским газом

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

В Великобритании за один день обанкротились четыре энергетические компании. Соответствующее объявление разместило на своем сайте Управление рынков газа и электроэнергии страны (Ofgem). Причиной закрытия компаний стал рост цен на газ в Британии, который продолжается на фоне новых опасений, связанных с ограниченными поставками топлива в Европу из России, пишет The Guardian.

Банкротство британских энергокомпаний связали с российским газом
Фото: ReutersReuters

Ofgem заявило, что несостоятельность компаний Omni Energy Limited, MA Energy Limited, Zebra Power Limited и Ampoweruk Ltd оставит около 24 тысяч домохозяйств без поставщика энергии. С начала сентября 2021 года в Британии обанкротились уже 17 таких компаний, что затронуло в общей сложности более двух миллионов домохозяйств. Массовая несостоятельность британских энергокомпаний стала следствием стремительного роста цен на мировом рынке энергоносителей.

Видео дня

Исполнительный директор компании Scottish Power Кейт Андерсон отмечал, что в ближайшие месяцы стоит ожидать новых банкротств в этой сфере вследствие увеличения затрат компаний. Стоимость газа остается на рекордном уровне, при этом компании не могут повышать свои тарифы внутри страны в связи с предельной ценой на энергию, которую установил регулятор. Ofgem решило изменить ценовые ограничения после призывов поставщиков. Пересмотр правил возник на фоне усиливающихся опасений, что цены на газ в Европе могут возобновить свой рост из-за приближающейся зимы и недостаточных поставок топлива со стороны России.

При этом президент России Владимир Путин ранее призвал «Газпром» увеличить объемы газа в европейских хранилищах. Компания должна начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России. По словам Путина, дополнительные объемы топлива должны стабилизировать цены на европейском энергорынке. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уточнил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.

В Европе энергетический кризис возник из-за роста потребления и увеличения цен на топливо. В начале октября 2021 года цены на газ достигали 2000 долларов за тысячу кубометров. Высокая стоимость газа также заставила правительства и компании прибегнуть к альтернативным источникам топлива, например, к углю, что привело к росту цен и на него. Аналитики агентства Bloomberg прогнозировали, что европейские страны в скором времени начнут воровать топливо друг у друга, спасая свое население от холодной зимы. Хранилища газа в европейских государствах заполнены на 71 процент, отставая от нормы почти на 20 процентов.

Компании,Кейт Андерсон,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Bloomberg,The Guardian,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители