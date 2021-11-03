Samsung оспорила запрет своих смартфонов в России

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» подало апелляционную жалобу на запрет ввоза в РФ, хранения и продажи 61 модели смартфона Samsung. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Москвы.

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Российское подразделение компании Samsung обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде дополнительное решение первой инстанции от 19 октября, передает РАПСИ. Под угрозой запрета ввоза в Россию, продажи и хранения оказалась 61 модель смартфонов Samsung, среди которых флагманский Galaxy Z Flip.