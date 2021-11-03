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Сбербанк договорился о продаже европейских "дочек"

ТАССиещё 3
47 минут назад

"Сбербанк Европа" договорился с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк договорился о продаже европейских "дочек"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами €7,329 млрд, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 г.)", - указано в сообщении.

Общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного "Сбером". Одобрение сделки ожидается в 2022 году.

"Sberbank Europe AG принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели", - отмечается в сообщении.

Покупатели дочерних банков Сбербанка широко представлены в регионе и обладают четким видением будущего развития.

"Они нацелены на поддержание дальнейшего роста банков и обеспечение такого же высокого качества услуг для клиентов", - отмечает Сбербанк.

"Сбер" ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в Консолидированной финансовой отчетности Группы.

Компании,Сбербанк России,
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