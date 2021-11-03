Сбербанк договорился о продаже европейских "дочек"

"3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами €7,329 млрд, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 г.)", - указано в сообщении.