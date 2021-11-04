В Киеве обвинили главу «Нафтогаза» в откатах офису президента

Народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук в эфире телеканала «НАШ» обвинил главу украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко в том, что он предоставляет хорошие откаты для офиса президента Украины. По его словам, это может быть единственной причиной, почему его держат в компании.

По его словам, если исходить из того, что 40 процентов экономики Украины находится в тени, то страна добывает 34 миллиарда кубометров газа. Такого количества топлива полностью хватило бы для обеспечения им всего населения и всех предприятий, кроме того, еще осталось бы некоторое количество, которое можно было бы продавать за границу, однако Украина его только покупает, подчеркнул нардеп.