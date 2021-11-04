Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Германии усомнились в запуске «Северного потока - 2» до конца года

ТК «Звезда»иещё 2
54 минуты назад

Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст выразил сомнения насчет того, что Германия осуществит запуск газопровода «Северный поток - 2» до конца следующего года. Помимо этого депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте поддержал прогнозы по сертификации трубопровода.

В Германии усомнились в скором запуске «Северного потока — 2»
Фото: ГазпромГазпром

«Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть ещё четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», - цитирует слова Эрнста газета «Известия».

В Европе задумали забрать себе «Северный поток-2»

Ранее СМИ сообщили о возможном затягивании сроков запуска «Северного потока - 2». Бюрократические процедуры могут затянуть одобрение газопровода до мая следующего года.

Компании,Клаус Эрнст,Еврокомиссия,Бундестаг,газета "Известия",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители