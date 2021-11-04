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Samsung обжаловала запрет на ввоз смартфонов в Россию

Майк Габриелян
1 час назад

Компания Samsung обжаловала запрет Арбитражного суда Москвы на ввоз и продажу в России 61 модели смартфонов с платежной системой Samsung Pay. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Samsung обжаловала запрет на ввоз смартфонов в Россию
Фото: ТАССТАСС

Жалоба поступила от ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании», Дело будет слушаться в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Ранее суд удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA и запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics ввоз и продажу продукции с платежной системой Samsung Pay.

Суд решил, что этот платежный сервис нарушал российский патент на изобретение «Система электронных платежей»

Автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем — Sqwin SA. Права были зарегистрированы 23 апреля 2019 года, а дата начала действия патента — 2 декабря 2013 года.

«Материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на изобретение», - говорилось в решении.

Корейская компания предоставляет право пользоваться Samsung Pay только в смартфонах среднего и высокого ценового диапазона. Поэтому речь идет лишь о 61 модели, включая флагманы компании – S21 Ultra, Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Компании,Виктор Гульченко,
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