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Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»

Lenta.ru
47 минут назад

Старший аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин назвал логичным решение Сбера о продаже дочерних банков в Европе.

Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»
Фото: ReutersReuters

«Я считаю это решение по продаже логичным. Сбер давно отказался от международной экспансии: еще во времена санкций. Сбер взял курс на развитие экосистемы и услуг для внутреннего рынка. Что касается банков, которые были: они требуют ресурсов, а реального большого бизнеса нет. Поэтому здесь также можно говорить об оптимизации ресурсов. У них все равно есть точки за границей, и этого достаточно», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что «Сбербанк Европа» договорился с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Общая сумма сделки составит около 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Одобрение сделки ожидается в 2022 году.

Компании,Михаил Ганелин,Сбербанк России,
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