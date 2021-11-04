Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»

«Я считаю это решение по продаже логичным. Сбер давно отказался от международной экспансии: еще во времена санкций. Сбер взял курс на развитие экосистемы и услуг для внутреннего рынка. Что касается банков, которые были: они требуют ресурсов, а реального большого бизнеса нет. Поэтому здесь также можно говорить об оптимизации ресурсов. У них все равно есть точки за границей, и этого достаточно», — подчеркнул эксперт.