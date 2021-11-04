Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»

Старший аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин назвал логичным решение Сбера о продаже дочерних банков в Европе.
«Я считаю это решение по продаже логичным. Сбер давно отказался от международной экспансии: еще во времена санкций. Сбер взял курс на развитие экосистемы и услуг для внутреннего рынка. Что касается банков, которые были: они требуют ресурсов, а реального большого бизнеса нет. Поэтому здесь также можно говорить об оптимизации ресурсов. У них все равно есть точки за границей, и этого достаточно», — подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что «Сбербанк Европа» договорился с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Общая сумма сделки составит около 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Одобрение сделки ожидается в 2022 году.