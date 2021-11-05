Экс-акционеры ЮКОСа отреагировали на решение суда по выплатам от России

Бывшие акционеры компании ЮКОС считают, что в конечном счете добьются выплаты более $50 млрд от РФ. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на самих акционеров.

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Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело в апелляционном суде Амстердама.

"Мы изучим решение Верховного суда, но мы уверены, что апелляционный суд Амстердама отклонит безосновательные претензии Российской Федерации и оставит в силе арбитражные решения", - говорится в заявлении акционеров, которое цитирует агентство Reuters.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.