Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Москве Роспотребнадзор начал закрывать магазины «Магнит» из-за COVID-19

Секрет Фирмыиещё 3
1 час назад

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали два магазина «Магнит» на севере Москвы из-за нарушений антиковидных мер.

В Москве начали закрывать популярную сеть продуктовых магазинов
Фото: ТАССТАСС

Административные материалы направили в суд, торговым точкам грозит закрытие на 90 суток. Ранее ведомство из-за аналогичных нарушений закрыло магазин этой сети на юге столицы, а также опечатало магазин «Дикси» на юго-востоке.

Видео дня

Роспотребнадзор обращает внимание на отсутствие масок на продавцах и покупателях и другие нарушения.

5 ноября сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали главные входы в помещения магазинов «Магнит» по адресам: ул. Зеленоградская, 18а, стр. 3 и ул. Петрозаводская, 12, корп. 1.

«Материалы дела подготовлены для передачи соответственно в Головинский и Коптевский районные суды Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности магазинов на срок до 90 суток», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в магазинах отсутствовал запас медицинских масок, а администрация не контролировала их ношение покупателями. В торговых залах не было рециркуляторов, также не отслеживалась периодичность уборки и дезинфекции помещений.

Samsung обжаловала запрет на ввоз смартфонов в Россию

В одном из опечатанных магазинов отсутствовали документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции вентиляции.

Также в этом торговом зале на полу не было разметки для соблюдения социальной дистанции. В ведомстве уточнили, что аналогичные нарушения были выявлены 3 ноября в магазине «Магнит» на юге Москвы. Торговую точку тоже опечатали.

Ранее «Секрет» рассказывал, что Роспотребнадзор за нарушение мер профилактики COVID-19 опечатал магазин «Дикси» на юго-востоке Москвы. Следом выяснилось, что московские магазины «Смешные цены» (ул. Новозаводская, д. 2, корпус 1), «Всё для ремонта» (Зеленоград, корпус 813) и Fix Price (Новокосинская, д. 19) могут закрыть на 90 дней за нарушение противоэпидемических норм. В период с 28 октября по 7 ноября в столице объявлен режим нерабочих дней. В городе введён частичный локдаун — работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Компании,Дикси,Бэст прайс,"Магнит",Роспотребнадзор,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители