В Москве начали закрывать популярную сеть продуктовых магазинов

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали два магазина «Магнит» на севере Москвы из-за нарушений антиковидных мер.

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Административные материалы направили в суд, торговым точкам грозит закрытие на 90 суток. Ранее ведомство из-за аналогичных нарушений закрыло магазин этой сети на юге столицы, а также опечатало магазин «Дикси» на юго-востоке.

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Роспотребнадзор обращает внимание на отсутствие масок на продавцах и покупателях и другие нарушения.

5 ноября сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали главные входы в помещения магазинов «Магнит» по адресам: ул. Зеленоградская, 18а, стр. 3 и ул. Петрозаводская, 12, корп. 1.

«Материалы дела подготовлены для передачи соответственно в Головинский и Коптевский районные суды Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности магазинов на срок до 90 суток», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в магазинах отсутствовал запас медицинских масок, а администрация не контролировала их ношение покупателями. В торговых залах не было рециркуляторов, также не отслеживалась периодичность уборки и дезинфекции помещений.

В одном из опечатанных магазинов отсутствовали документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции вентиляции.

Также в этом торговом зале на полу не было разметки для соблюдения социальной дистанции. В ведомстве уточнили, что аналогичные нарушения были выявлены 3 ноября в магазине «Магнит» на юге Москвы. Торговую точку тоже опечатали.