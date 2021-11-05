В Москве начали закрывать популярную сеть продуктовых магазинов

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали два магазина «Магнит» на севере Москвы из-за нарушений антиковидных мер.
Административные материалы направили в суд, торговым точкам грозит закрытие на 90 суток. Ранее ведомство из-за аналогичных нарушений закрыло магазин этой сети на юге столицы, а также опечатало магазин «Дикси» на юго-востоке.
Роспотребнадзор обращает внимание на отсутствие масок на продавцах и покупателях и другие нарушения.
5 ноября сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали главные входы в помещения магазинов «Магнит» по адресам: ул. Зеленоградская, 18а, стр. 3 и ул. Петрозаводская, 12, корп. 1.
«Материалы дела подготовлены для передачи соответственно в Головинский и Коптевский районные суды Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности магазинов на срок до 90 суток», — указано в сообщении ведомства.
Уточняется, что в магазинах отсутствовал запас медицинских масок, а администрация не контролировала их ношение покупателями. В торговых залах не было рециркуляторов, также не отслеживалась периодичность уборки и дезинфекции помещений.
В одном из опечатанных магазинов отсутствовали документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции вентиляции.
Также в этом торговом зале на полу не было разметки для соблюдения социальной дистанции. В ведомстве уточнили, что аналогичные нарушения были выявлены 3 ноября в магазине «Магнит» на юге Москвы. Торговую точку тоже опечатали.
Ранее «Секрет» рассказывал, что Роспотребнадзор за нарушение мер профилактики COVID-19 опечатал магазин «Дикси» на юго-востоке Москвы. Следом выяснилось, что московские магазины «Смешные цены» (ул. Новозаводская, д. 2, корпус 1), «Всё для ремонта» (Зеленоград, корпус 813) и Fix Price (Новокосинская, д. 19) могут закрыть на 90 дней за нарушение противоэпидемических норм. В период с 28 октября по 7 ноября в столице объявлен режим нерабочих дней. В городе введён частичный локдаун — работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.