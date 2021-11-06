Компания «Молдовагаз» сообщила о грядущем увеличении цен для молдавских потребителей после нового контракта с «Газпромом». Фирма уже направила в Национальное агентство регулирования энергетики (НАРЭ) Молдавии запрос о повышении среднего тарифа на поставки. Цены вырастут в 2,2 раза — с 4128 леев ($235) до 9396 леев ($536) за тысячу кубометров.

Главной причиной для пересмотра тарифов стал «существенный рост» закупочных цен на газ, уточнили в «Молдовагазе». Окончательные размеры тарифов НАРЭ утвердит на открытом заседании.

Переговоры с «Газпромом»

Ранее газ обходился молдавской стороне по $200 за тысячу кубометров. Но срок действия льготного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом» истёк 30 сентября. Стороны месяц согласовывали условия нового контракта. В конце октября в Молдавии даже ввели чрезвычайное положение из-за дефицита голубого топлива.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» всё же договорились о заключении контракта на поставку Молдавии газа ещё на пять лет. По его условиям, в ноябре Кишинёв будет получать газ по $450 за тысячу кубометров, заявляла молдавская сторона. То есть по сравнению с льготными условиями показатель подскочил в 2,2 раза.

Также Молдавия обязалась выплатить долг за поставки топлива за прошлые годы в размере в $709 млн.