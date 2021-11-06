Свободный от рекламы Telegram станет платным

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором появлении в мессенджере платных подписок, которые позволят отключать показ рекламы в каналах.

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Дуров рассказал, что команда уже работает над новой функцией и рассчитывает на ее запуск в текущем месяце.

«Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», – сообщил Дуров.

Он отметил, что разработка новой функции началась по просьбам многих пользователей и авторов некоторых каналов сделать возможным отключение официальной рекламы.