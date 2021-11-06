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Свободный от рекламы Telegram станет платным

Ювелина Бернст
1 час назад

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором появлении в мессенджере платных подписок, которые позволят отключать показ рекламы в каналах.

Свободный от рекламы Telegram станет платным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дуров рассказал, что команда уже работает над новой функцией и рассчитывает на ее запуск в текущем месяце.

«Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», – сообщил Дуров.

Он отметил, что разработка новой функции началась по просьбам многих пользователей и авторов некоторых каналов сделать возможным отключение официальной рекламы.

Рекламодателям можно будет размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое приведет к отсутствию объявлений там при достаточной цене показа, добавил Дуров.

Компании,Павел Дуров,
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