Маск спросил пользователей Twitter о продаже акций

"В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", - написал Маск в Twitter, предложив пользователям сервиса микроблогов проголосовать, поддерживают ли они его идею.