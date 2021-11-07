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Илон Маск посоветовался с подписчиками в Twitter о продаже 10% акций Tesla. Это более $20 млрд

Секрет Фирмыиещё 5
15 минут назад

Основатель компании Tesla и самый богатый человек планеты Илон Маск устроил голосование в своём твиттере — он спросил подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций производителя электрокаров. Пакет бумаг оценивается более чем в $20 млрд. Бизнесмен отметил, что продажа акций — единственный способ для него платить налоги. Большинство опрошенных поддержали эту идею.

Илон Маск посоветовался с подписчиками о продаже 10% акций Tesla
Фото: ReutersReuters

«В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?», — написал Маск.

По состоянию на 10:15 мск «за» проголосовали 56,2% респондентов, «против» — 43,8%. В опросе приняли участие уже более 2,5 млн человек. До конца голосования осталось 12 часов.

Илон Маск отметил, что не получает зарплату и бонусы, у него есть только акции. В связи с этим продажа бумаг — единственный способ для миллиардера платить налоги.

«Я приму решение по результатам этого опроса, какой бы итог ни был», — подчеркнул бизнесмен.

По данным Reuters, на 30 июня 2021 года Маск владел 170,5 млн акций Tesla. На закрытии торгов 5 ноября одна акция автопроизводителя стоила $1222. Таким образом, пакет бумаг в 10% оценивается почти в $21 млрд.

В конце октября «Секрет» писал, что Илон Маск благодаря росту стоимости акций Tesla стал богатейшим человеком в истории. Его состояние сначала приблизилось к отметке в $300 млрд, а затем и преодолело её. По состоянию на 7 ноября богатство основателя Tesla и SpaceX оценивается в $318,4 млрд, следует из данных Forbes.

Компании,Илон Маск,SpaceX,Forbes,
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