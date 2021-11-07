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Приставы начали взыскивать миллионные штрафы с Telegram

Секрет Фирмыиещё 15
21 минуту назад

Российские приставы начали процедуру принудительного взыскания с Telegram штрафов на 5 млн рублей. Информация об этом появилась в базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В мае столичный суд оштрафовал мессенджер за отказ удалить запрещённую информацию. С начала 2021 года Telegram получил штрафов на 35 млн рублей.

Приставы начали взыскивать штрафы с Telegram
Фото: ТАССТАСС

ФССП возбудила два дела о принудительном взыскании штрафов по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.

Суд выписал эти штрафы в мае за отказ удалить запрещённую информацию. В частности, речь шла о призывах к участию в несанкционированных митингах.

«Секрет» уже рассказывал, что в феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей. Согласно ему интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую информацию. К ней относятся файлы с детской порнографией, сведения, склоняющие детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий», оскорбление государства и прочее.

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По закону администрация соцсети обязана удалять такую информацию по требованию регулятора, в противном случае руководство площадки могут привлечь к административной ответственности, а саму соцсеть замедлить. Для юридических лиц каждый такой эпизод грозит штрафами от 800 000 до 4 млн рублей, а в случае повторного правонарушения компанию могут оштрафовать на сумму до 10% от годовой выручки.

Роскомнадзор неоднократно составлял протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и YouTube.

Только за сентябрь Telegram получил штрафов на 9 млн рублей, всего с начала года — на 35 млн рублей, Twitter оштрафовали в 2021 году на 38,4 млн рублей, Facebook — на 70 млн рублей.
Компании,Роскомнадзор,
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