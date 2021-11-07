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Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram

Елена Прошина
51 минуту назад

В России судебные приставы начали процедуру по взысканию с мессенджера Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Telegram оштрафуют на 5 млн рублей
Фото: РамблерРамблер

В отношении программы инициировано два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедура принудительного взыскания запущена по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.

По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации мессенджер был оштрафован на 35 миллионов рублей.

За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию ведомства владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф за первое нарушение составит от трех до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф в размере от 1/10 до 1/5 от годовой выручки.

Штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok. По данным Роскомнадзор, общая сумма штрафов составила 180 млн рублей.

Компании,Google,РИА Новости,
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