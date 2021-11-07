Telegram оштрафуют на 5 млн рублей

В России судебные приставы начали процедуру по взысканию с мессенджера Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов.

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В отношении программы инициировано два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедура принудительного взыскания запущена по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.

По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации мессенджер был оштрафован на 35 миллионов рублей.

За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию ведомства владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф за первое нарушение составит от трех до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф в размере от 1/10 до 1/5 от годовой выручки.