Telegram оштрафуют на 5 млн рублей

В России судебные приставы начали процедуру по взысканию с мессенджера Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов.
В отношении программы инициировано два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедура принудительного взыскания запущена по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.
По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации мессенджер был оштрафован на 35 миллионов рублей.
За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию ведомства владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф за первое нарушение составит от трех до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф в размере от 1/10 до 1/5 от годовой выручки.
Штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok. По данным Роскомнадзор, общая сумма штрафов составила 180 млн рублей.