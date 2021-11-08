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Газпром начал закачку газа в европейские ПХГ

Елена Прошина
2 часа назад

«Газпром» завершает закачку газа в подземные хранилища РФ для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой, сообщает РИА Новости.

Газпром начал закачку газа в европейские ПХГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания приступает к увеличению поставок в хранилища Европы. О таких планах ранее заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер после того, как соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

Как ожидалось, к 1 ноября должна была завершиться плановая закачка газа в российские хранилища, однако из-за объявления дополнительных нерабочих дней было решено продолжить закачку сверх плана до 7 ноября включительно.

Объявление о планах увеличить закачку российского газа в европейские ПХГ, после того как будет завершена работа на внутреннем рынке, позволили значительно снизить цены на газ в Европе, которые все равно остаются на высоких уровнях.

5 ноября стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF доходила до 883 долларов за тысячу кубометров.

Ранее российский газовый концерн не забронировал дополнительные мощности по транзиту топлива через территорию Украины в октябре и ноябре, а в сентябре бронировал только 4,3% из всего объёма предложенных мощностей.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу.

Компании,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,РИА Новости,
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