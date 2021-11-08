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Стало известно о завышенных зарплатах пилотов Superjet

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Пилоты региональных самолетов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают завышенную зарплату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова.

Стало известно о завышенных зарплатах пилотов Superjet
Фото: ТАССТАСС

Так, стало известно, что авиакомпания Red Wings установила пилотам Superjet «дикую зарплату» по сравнению с жалованием командиров воздушных судов магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии».

«В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолета, тем больше получают его пилоты, а не наоборот», — отметил топ-менеджер. — Деньги нужно зарабатывать трудом, тогда будешь их ценить».

Отмечается, что компания Red Wings эксплуатирует семь самолетов Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров каждый. У «Уральских авиалиний» 51 самолет производства Airbus, самый вместительный из которых рассчитан на 140 пассажиров.

Компании,Уральские авиалинии,Red Wings,
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