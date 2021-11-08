В «Уральских авиалиниях» заявили о «диких зарплатах» пилотов Superjet

Пилоты российских региональных самолётов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». Об этом рассказал основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, который в беседе с РБК не стал раскрывать конкретные цифры.

Топ-менеджер назвал «плохой» ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». По его мнению, возможность платить завышенную зарплату пилотам в Red Wings имеют «благодаря субсидиям».

По данным самой авиакомпании, в Red Wings имеется семь самолётов SSJ 100 вместимостью по 100 пассажиров.

В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолёта, тем больше получают его пилоты, а не наоборот, — подчеркнул Скуратов.

Он считает, что деньги, чтобы больше их ценить, нужно зарабатывать трудом.