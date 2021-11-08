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В «Уральских авиалиниях» заявили о «диких зарплатах» пилотов Superjet

News.ru
1 час назад

Пилоты российских региональных самолётов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». Об этом рассказал основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, который в беседе с РБК не стал раскрывать конкретные цифры.

В «Уральских авиалиниях» заявили о «диких зарплатах» пилотов Superjet
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Топ-менеджер назвал «плохой» ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». По его мнению, возможность платить завышенную зарплату пилотам в Red Wings имеют «благодаря субсидиям».

По данным самой авиакомпании, в Red Wings имеется семь самолётов SSJ 100 вместимостью по 100 пассажиров.

В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолёта, тем больше получают его пилоты, а не наоборот, — подчеркнул Скуратов.

Он считает, что деньги, чтобы больше их ценить, нужно зарабатывать трудом.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия», которая является крупнейшим эксплуатантом российского ближнемагистрального самолёта SuperJet 100, установила повышенные зарплаты для их пилотов. До конца года парк SSJ 100 этого перевозчика должен удвоиться до 66 самолётов. Эксперты считают, что материальное стимулирование должно решить проблему нехватки лётчиков для SSJ 100.
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