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В российской авиакомпании объяснили «дикую» зарплату пилотов Superjet

Lenta.ru
22 минуты назад

Представитель российской авиакомпании Red Wings объяснил «дикую» зарплату пилотов Superjet. Его слова приводит РИА Новости.

«Дикую» зарплату пилотов Superjet объяснили
Фото: Самолет SSJ 100 авиакомпании Red WingsСамолет SSJ 100 авиакомпании Red Wings

Он отметил, что жалование командиров воздушных судов в компании находится на рыночном уровне.

«Red Wings реализует важный проект по освоению новой российской техники, с этим связан набор летных и кабинных экипажей», — заявил собеседник агентства.

Специалист добавил, что повышенная конкуренция между авиакомпаниями за пилотов возникла на фоне восстановления российского рынка авиаперевозок в 2021 году.

Стало известно о завышенных зарплатах пилотов Superjet

Ранее 8 ноября генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал, что командиры воздушных судов региональных самолетов Superjet 100 в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». «Деньги нужно зарабатывать трудом, тогда будешь их ценить», — отметил он.
Компании,Сергей Скуратов,Уральские авиалинии,Red Wings,РИА Новости,
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