«Дикую» зарплату пилотов Superjet объяснили

Он отметил, что жалование командиров воздушных судов в компании находится на рыночном уровне.

« Red Wings реализует важный проект по освоению новой российской техники, с этим связан набор летных и кабинных экипажей», — заявил собеседник агентства.

Специалист добавил, что повышенная конкуренция между авиакомпаниями за пилотов возникла на фоне восстановления российского рынка авиаперевозок в 2021 году.