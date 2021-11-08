«Дикую» зарплату пилотов Superjet объяснили

Представитель российской авиакомпании Red Wings объяснил «дикую» зарплату пилотов Superjet. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что жалование командиров воздушных судов в компании находится на рыночном уровне.
«Red Wings реализует важный проект по освоению новой российской техники, с этим связан набор летных и кабинных экипажей», — заявил собеседник агентства.
Специалист добавил, что повышенная конкуренция между авиакомпаниями за пилотов возникла на фоне восстановления российского рынка авиаперевозок в 2021 году.