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«Газпром» поставил на паузу торги для Европы

Лера Букина
21 минуту назад

«Газпром экспорт» не намерен продавать газ в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) с 8 по 12 ноября. Это следует из календаря торгов, размещенного на сайте компании.

«Газпром» поставил на паузу торги для Европы
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что «Газпром» ранее продавал газ на своей ЭТП с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году без добавления контрактов с новыми сроками поставки.

Заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова указывала на отсутствие возможности дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. На сентябрь 2021 года на ней через форвардные инструменты удалось реализовать около 7,4 млрд куб. м с поставкой в этом году.

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Вице-премьер РФ Александр Новак предполагал, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП «Газпрома» могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. Во время совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина в начале октября Новак также сообщал о необходимости поставлять дополнительные объемы газа на ЭТП «Газпрома» для оказания помощи Европе в преодолении энергетического кризиса.

В конце октября «Газпрому» удалось досрочно достичь целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах РФ в 72,638 млрд куб. м.

Ранее российский газовый концерн не забронировал дополнительные мощности по транзиту топлива через территорию Украины в октябре и ноябре, а в сентябре бронировал только 4,3% из всего объема предложенных мощностей.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал—Европа» через Белоруссию и Польшу.
Компании,Экономика,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,
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