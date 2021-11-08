«Газпром» поставил на паузу торги для Европы

«Газпром экспорт» не намерен продавать газ в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) с 8 по 12 ноября. Это следует из календаря торгов, размещенного на сайте компании.

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Напомним, что «Газпром» ранее продавал газ на своей ЭТП с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году без добавления контрактов с новыми сроками поставки.

Заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова указывала на отсутствие возможности дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. На сентябрь 2021 года на ней через форвардные инструменты удалось реализовать около 7,4 млрд куб. м с поставкой в этом году.

Вице-премьер РФ Александр Новак предполагал, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП «Газпрома» могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. Во время совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина в начале октября Новак также сообщал о необходимости поставлять дополнительные объемы газа на ЭТП «Газпрома» для оказания помощи Европе в преодолении энергетического кризиса.

В конце октября «Газпрому» удалось досрочно достичь целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах РФ в 72,638 млрд куб. м.

Ранее российский газовый концерн не забронировал дополнительные мощности по транзиту топлива через территорию Украины в октябре и ноябре, а в сентябре бронировал только 4,3% из всего объема предложенных мощностей.