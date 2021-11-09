Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев превысила 1 трлн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - октября 2021 года увеличилась в 1,6 раза и превысила 1 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2021 года составила 1 290,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 1,6 раза и составила 1 045,9 млрд рублей. По итогам октября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 1,7% и превысили 36,8 трлн рублей главным образом за счет кредитного портфеля", - указано в материалах Сбербанка.

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По данным отчетности, совокупный кредитный портфель возрос на 1,9% без учета валютной переоценки в октябре и составил 26,5 трлн рублей. Рост корпоративного кредитного портфеля составил 9,6% за 10 месяцев, на 1 ноября портфель кредитов корпоративным клиентам составил 16,2 трлн рублей. Розничный портфель к 1 ноября достиг 10,3 трлн рублей и вырос на 2,1% в октябре и на 21,5% с начала года.

Средства физических лиц увеличились в октябре на 0,4% без учета валютной переоценки и составили 16,3 трлн рублей. Рост наблюдался по всем основным валютам. Средства юридических лиц на 1 ноября составили 8,1 трлн рублей, снизившись за месяц без учета валютной переоценки на 2,7%.

Чистый процентный доход Сбербанка по итогам 10 месяцев равнялся 1,328 трлн рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов. Чистый комиссионный доход вырос на 14,8%, до 471,8 млрд рублей. "Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Введение нерабочих дней в конце октября не вызвало существенного замедления транзакционной активности, наблюдаемого в предыдущие аналогичные периоды", - указано в материалах банка.