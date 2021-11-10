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"Газпром" заявил на 10 ноября максимальный объем транзита газа через Украину

ТАССиещё 5
1 час назад

"Газпром" подал на среду, 10 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте "Оператор ГТС Украины".

Так, транзитные мощности заказаны в объеме 32,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" и 76,9 млн куб. м через станцию "Сохрановка". Суммарно заявленные мощности прокачки составляют 109,3 млн куб. м газа в сутки, что близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Для сравнения, номинации на транзит газа через Украину 9 ноября составляли порядка 101,17 млн куб. м. Фактическая прокачка газа через территорию Украины 8 ноября составила 88,6 млн куб. м, следует из данных "Газпрома".

Кроме того, заявки на транзитные поставки газа через Украину в Словакию 10 ноября выросли до 92,1 млн куб. м в сутки с почти 83 млн куб. м, которые были заявлены для прокачки через газораспределительную станцию на границе двух стран накануне, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream. Рост номинации произошел после того, как на аукционе во вторник были забронированы дополнительные мощности по транзиту 19,17 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию.

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Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 г. по 2024 г. с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 годы Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

Компании,Видео,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Минэнерго,
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