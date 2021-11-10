"Газпром" подал на среду, 10 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте "Оператор ГТС Украины".

Так, транзитные мощности заказаны в объеме 32,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" и 76,9 млн куб. м через станцию "Сохрановка". Суммарно заявленные мощности прокачки составляют 109,3 млн куб. м газа в сутки, что близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Для сравнения, номинации на транзит газа через Украину 9 ноября составляли порядка 101,17 млн куб. м. Фактическая прокачка газа через территорию Украины 8 ноября составила 88,6 млн куб. м, следует из данных "Газпрома".

Кроме того, заявки на транзитные поставки газа через Украину в Словакию 10 ноября выросли до 92,1 млн куб. м в сутки с почти 83 млн куб. м, которые были заявлены для прокачки через газораспределительную станцию на границе двух стран накануне, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream. Рост номинации произошел после того, как на аукционе во вторник были забронированы дополнительные мощности по транзиту 19,17 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.