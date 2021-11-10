о ситуации с «Северным потоком — 2» и газовом кризисе в Европе

«В среднесрочной перспективе Nord Stream 2 (в этом нет никакого сомнения ни у кого, даже у его идейных противников) в любом случае будет сертифицирован и запущен. А текущее состояние дел на европейских рынках, для российского газового гиганта вполне благополучное, отнюдь не заставляет именно «Газпром», что называется, безудержно гнать лошадей. Подгорает-то, извините за некоторую вульгарность, отнюдь не у поставщика, а как раз даже совсем наоборот — у потребителя. Тут, в общем, даже ничего не надо выдумывать, всё понятно и так».

Фото: RT на русском RT на русском

Ну что ж, теперь это уже и официально: как заявил в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников, строительство российско-европейского газопровода Nord Stream 2 технически полностью завершено. Проект в общем и целом готов к запуску.

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Мешает только чисто бюрократическое оформление, так называемая проблема сертификации. Но это уже проблема не «Газпрома» и даже не оператора нового газопровода — компании Nord Stream 2 AG. А исключительно, что называется, принимающей стороны.

Хотя и с процессом сертификации всё тоже, в общем, понятно.

Сейчас попробуем пояснить.

Известно, что, согласно существующему порядку, Федеральное сетевое агентство Германии до 8 января следующего, 2022 года должно опубликовать проект решения о сертификации сооружения, после чего у брюссельской бюрократии будет ещё два месяца, чтобы прийти к какому-то заключению.

И, опять-таки с учётом всех возможных европейских же бюрократических процедур и прочих «пролонгаций», на которые Брюссель, к сожалению, имеет полное юридическое право, сертификация газопровода, нужного Европе здесь и сейчас, перед долгой и холодной, судя по всему, зимой, может быть «пролонгирована» вплоть до наступления следующего тёплого времени года, а именно весны-2022.

И это при том, что русский газ Европе очень и очень нужен.

Повторимся: здесь и сейчас.

Российский министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, человек, уже слегка, извините, в глобальной политике, что называется, поживший и оттого профессионально циничный и не слишком склонный к излишним сантиментам и завышенным ожиданиям, вообще-то, совсем не случайно и не ради красного словца официально сообщал, что Москва ожидает выхода решения ЕС к Новому году.

Ну а нет так нет...

И нам вместе с Сергеем Викторовичем тут остаётся только удивляться: такие вот, оказывается, воистину поразительные (по нынешним вроде как строгим и прагматическим временам) и причудливые решения формируются в череде, казалось бы, строго бюрократических событий в разрешительной сфере. Когда идеологический и бюрократический процессы настолько оторваны от практического результата — точно, вы уж меня извините, по сценарию строгой бабушки и отмороженных ей назло нежных отроческих ушей. Причём, как и путинская байка про «мёрзнущий волчий хвост» (уж как-то очень вовремя тогда выходящие на брексит англичане пролоббировали не только по мнению Путина гибельный для континентальной Европы биржевой маховик спотовых цен на голубое топливо), отмороженные европейские уши выглядят в данном конкретном случае тоже как-то уж слишком, до озноба натуралистично. Но тут, повторимся, уже — если смотреть на запуск газопровода именно как на оперативную, текущую ситуацию — немного не наш вопрос.

Чуть ниже попробуем разъяснить почему.

Просто в среднесрочной перспективе Nord Stream 2 (в этом нет никакого сомнения ни у кого, даже у его идейных противников) в любом случае будет сертифицирован и запущен. А текущее состояние дел на европейских рынках, для российского газового гиганта вполне благополучное, отнюдь не заставляет именно «Газпром», что называется, безудержно гнать лошадей.

Подгорает-то, извините за некоторую вульгарность, отнюдь не у поставщика, а как раз даже совсем наоборот — у потребителя. Тут, в общем, даже ничего не надо выдумывать, всё понятно и так.

Впрочем, «Газпром» вовсе не собирается пускать ситуацию на самотёк. Судите сами. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, российский газовый концерн в последние несколько дней снова потихоньку, после некоторого даже «периода отбора» (для себя отметим: чуть ли не демонстративного), начал закачивать газ в свои европейские ПХГ. И дополнительно ещё обратим внимание (ибо в данной ситуации это особенно важно — подчеркнуть не только экономический, но и политический характер решения), что это произошло как раз после того, как российский лидер Владимир Путин прямо поручил «Газпрому» сразу же после завершения закачки газа в подземные хранилища в Российской Федерации начать увеличивать поставки газа в хранилища компании в Европе. А глава «Газпрома» Алексей Миллер, в свою очередь, заверил президента, что отечественный газовый холдинг, безусловно, готов выполнить это его поручение.

Чего, безусловно, и стоило ожидать — и дело тут не только в безукоризненной, будем надеяться, дисциплине и исполнительности, царящей в российском газовом холдинге.

Просто приступить к реализации любого поручения начальства тем проще, чем больше сам того, абсолютно не скрывая, желаешь: правду в этом пусть и не самом лучшем из миров всё равно, как известно, говорить легко и приятно. А традиционные европейские рынки, их настоящее и будущее, как ситуацию ни крути, для российского газового гиганта по-прежнему важны и нужны. Кто бы тут что другое ни говорил.

Да и вообще, «Газпром» просто по факту на внутренних рынках, которые тем же Путиным в этом году были обозначены как приоритетные (вспомним хотя бы программу газификации частных владений), всё, что нужно и что от него требовалось руководством, на текущий период времени уже сделал. Объём голубого топлива в российских ПХГ достиг 72,6 млрд кубов, как сообщили в компании, ещё в конце прошлого месяца (если быть совсем точным, 29 октября), что отнюдь не помешало «Газпрому» продолжать их наполнение. И этого объёма, притом что компания уже сейчас довела максимальную суточную производительность хранилищ до 847,9 млн куб. м, вполне достаточно для прохождения зимнего сезона почти что любой сложности.

Можно приступать к решению внешних задач.

А они у «Газпрома», как мы уже говорили, в Европе тоже, разумеется, есть.

И с этими задачами, в этом уже нет ни малейшего сомнения, российский поставщик газа справится даже и при самом негодном, с точки зрения европейского потребителя, сценарии: если европейская бюрократия действительно умудрится приморозить вполне готовый к эксплуатации Nord Stream 2 до весны.

Свои контрактные обязательства «Газпром», нет даже ни малейшего сомнения, выполнит и в этом случае. Рынки свои не потеряет.

А с учётом текущего заполнения ПХГ, возможно, ещё и на коротких продажах подзаработает — ну тут как карты лягут и как будут колебаться температуры воздуха за окном.

А вот что касается дополнительных длинных объёмов, так тут всё в руках сертификаторов из Брюсселя и германского Федерального сетевого агентства. Ибо вот это вот как раз напрямую связано с началом коммерческой эксплуатации газопровода Nord Stream 2: вряд ли кто сейчас, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, будет заключать длинные сделки под прокачку через украинскую ГТС.

Причём как со стороны продавца, так и со стороны потребителя.

Просто это улица, извините, уже даже не с двусторонним движением — тут каждый человек, как говаривал советский классик, сам является кузнецом своего собственного счастья. А от себя ещё добавим: хозяином своих денег. И для того, чтобы понять это, отнюдь не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно просто видеть, что после поручения Путина касательно увеличения поставок цена на газ в Европе, конечно, стала снижаться, а ПХГ — потихонечку заполняться.

Однако котировки всё равно остаются высокими, а зима ещё даже и не началась.