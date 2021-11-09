В России массово закроются магазины одежды

Тренд на осознанное потребление повлечет за собой закрытие к 2035 году около 20% магазинов одежды в России. Такой прогноз сделал основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Онлайн-продажи в пандемию выросли в два раза, до 15% от общего объема продаж, при этом до 40% магазинов закрылось, в основном из-за их неготовности к переходу в e-commerce. С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей», – цитирует Баженова агентство.

Видео дня

По его словам, «раньше журналы, телевидение, да и сами бренды убеждали потреблять больше, а с точки зрения моды - иметь большой гардероб». Сегодня же журналы направляют граждан в сторону осознанного потребления.

Он отметил, что в сфере моды эта тенденция наиболее заметна. Многие крупные бренды уже объявили о запуске переработки старых вещей, использовании только экологичных материалов. Баженов отметил и возросший интерес потребителей к покупке экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды. Прежде всего, по его мнению, закроются ретейлеры, не пользующиеся большой популярностью.

«Однако мы не говорим здесь о стартапах – появляющиеся на рынке марки видят новые тренды и в большинстве своем являются эко-ответственными. Во-вторых, закроются точки сетей в торговых центрах. В период пандемии не стало 13% магазинов в ТЦ. Заметили ли вы это? Ухудшилось ли качество вашей жизни или ваш выбор из-за этого? Вряд ли», – указал эксперт.

Баженов считает, что бренды, которые нацелены на прямое общение со своими покупателями, «будут трансформировать свою политику в удержание аудитории». Он также уверен, что точки продаж этих брендов будут располагаться лишь в интересных для публики местах.