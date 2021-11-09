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«Газпром» начал закачку газа в подземные хранилища Европы

Алиса Селезнёва
1 час назад

«Газпром» начал выполнять план на ноябрь по закачке в пять европейских подземных хранилищ газа. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Газпром» начал закачку газа в подземные хранилища Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», - подчеркивается в сообщении.

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла с 75 млн куб. м до 83 млн куб. м. При этом ранее украинский транзит уже вырос в полтора раза по отношению к 1 ноября, сообщает «Интерфакс».

В октябре цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров. 13 октября президент России Владимир Путин отметил, что на фоне скачков цен РФ готова обсудить с европейскими партнерами «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Позднее Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала поручил «Газпрому» после окончания закачки газа в отечественные подземные хранилища увеличить поставки в Европу. После 8 ноября дополнительные объемы топлива должны быть направлены в Австрию и Германию. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил Путина, что поручение будет выполнено. В понедельник цена на газ в Европе фиксировалась на уровне $960 за 1 тысячу кубометров.

Компании,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Интерфакс,
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