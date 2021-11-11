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Сбербанк закрыл дочернюю микрокредитную компанию

Ura.Ruиещё 2
32 минуты назад

Сбербанк ликвидировал свою микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк.

Сбербанк закрыл дочернюю микрокредитную компанию
Фото: Игорь Меркулов © URA.RUИгорь Меркулов © URA.RU

В ЦБ заявили, что компания написала заявление об исключении сведений о ней из госреестра. Решение о закрытии было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте малого и среднего бизнеса, возросших рисков и динамики рынка.

Участники финансового рынка обуславливают закрытие низкой рентабельностью и желанием сосредоточиться на других сегментах микрокредитного рынка. Однако не уточняется, почему МКК ликвидировали, а не продали. По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева такая компания могла иметь большой спрос среди ряда крупных микрофинансовых организаций, планирующих выход в сегмент.

Ранее URA.RU сообщало, что Сбербанк Европа продает свои дочерние банки. Микрофинансовые организации и банки хотят обязать проверять долги граждан при выдаче кредитов на сумму более 10 тысяч рублей, передают «Народные новости России».

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