Сбербанк закрыл дочернюю микрокредитную компанию

Сбербанк ликвидировал свою микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк.

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В ЦБ заявили, что компания написала заявление об исключении сведений о ней из госреестра. Решение о закрытии было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте малого и среднего бизнеса, возросших рисков и динамики рынка.

Участники финансового рынка обуславливают закрытие низкой рентабельностью и желанием сосредоточиться на других сегментах микрокредитного рынка. Однако не уточняется, почему МКК ликвидировали, а не продали. По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева такая компания могла иметь большой спрос среди ряда крупных микрофинансовых организаций, планирующих выход в сегмент.