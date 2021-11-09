«Газпром» начал выполнять поручение Путина по помощи Европе

Компания «Газпром» утвердила и начала выполнять план по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Также определены объемы и маршруты транспортировки газа, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что в конце октября «Газпром» заявил, что компании удалось обеспечить необходимый уровень оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах в 72,638 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ достигла уровня в 847,9 млн кубометров.

В январе-октябре 2021 года экспорт «Газпрома» в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию уже превысил объемы за весь прошлый 2020 год. В общей сложности «Газпром» нарастил поставки в страны дальнего зарубежья до 158,8 млрд кубометров, что на 10,4% превышает показатель такого же периода 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Газпром» 8 ноября завершил закачку газа в подземные хранилища России, чтобы обеспечить бесперебойность газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой. Отмечалось, что компания намерена приступить к увеличению поставок в подземные хранилища Европы.