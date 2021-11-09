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Банки смогут уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

Елена Прошина
1 час назад

Российские банки смогут переводить в цифровой формат договоры и уничтожать бумажные версии без согласия клиентов. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат, пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Банки смогут уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время многие документы должны храниться в бумажном виде длительное время — до 75 лет. Общие затраты бизнеса на хранение таких архивов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год.

Минэкономразвития разработал законопроект о внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который позволит регулировать долговременное хранение документов в электронном виде, а также конвертировать их в другой формат, сохраняя юридическую значимость.

Законопроект внесен правительством в Госдуму, он будет рассмотрен в первом чтении. Ко второму чтению в документ планируется внести. поправки.

«В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной. Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания», - рассказали в Минэкономразвития, уточнив, что речь не идет о простой электронной подписи (ПЭП), так как одна из ключевых задач законопроекта — обеспечить максимальную защиту потребителей банковских услуг.

Если поправки будут согласованы, ожидается, что документ будет принят Госдумой в осеннюю сессию.

Компании,Минэкономразвития,Центральный банк России,Госдума,газета "Известия",
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