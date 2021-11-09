Банки смогут уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

«В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной. Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания», - рассказали в Минэкономразвития, уточнив, что речь не идет о простой электронной подписи (ПЭП), так как одна из ключевых задач законопроекта — обеспечить максимальную защиту потребителей банковских услуг.