В Германии допустили заморозку "Северного потока-2"

Германия оказалась в затруднительном положении из-за «Северного потока – 2» и должна принять политическое решение о заморозке газопровода, пишет издание Süddeutsche Zeitung. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Германия находится в энергетической зависимости от России. Эта проблема существовала еще во времена холодной войны, и ее значение всегда преуменьшали, аргументируя это тем, что покупатель и продавец одинаково нуждаются друг в друге, говорится в материале.

Однако сейчас Россия готова пожертвовать деньгами, чтобы продвигать другие, более важные интересы.

По мнению автора, Россия давно поставила себе цель «расколоть Европейский союз, вычленить из него отдельные, попавшие в зависимость государства и таким образом лишить Европу ее самого главное оружия - экономической сплоченности». Это должно защитить Россию от санкций и сделать ЕС непривлекательным для стран, которые «через ассоциацию или даже членство в союзе надеются обрести стабильность и защиту от России»: Северной Македонии, Грузии, Украины и др.

Германия является главной целью этой дестабилизации, поскольку она обладает наибольшим влиянием в Европе. При этом газ применяется как оружие.

Автор отмечает, что российский президент Владимир Путин «честно и неоднократно говорил: как только газопровод «Северный поток - 2» будет допущен к эксплуатации, дефициту газа придет конец». Таким образом, Германия столкнулась с дилеммой: поддаться на шантаж или оказать сопротивление.

«Допуск газопровода «Северный поток - 2» к эксплуатации был и остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему», - утверждается в статье.

Автор призывает не поддаваться на шантаж, требовать у «Газпрома» выполнения условий газовой директивы ЕС, искать других поставщиков топлива и готовиться принять политическое решение о заморозке «Северного потока – 2».

«Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости», - объясняет автор.