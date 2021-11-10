В России появится новый бренд товаров для дома

С 11 ноября «Эконика» запускает продажу товаров для дома под брендом Ekonika home в 36 магазинах ретейлера. На первом этапе ассортимент будет в себя включать обувь для дома, носки, пледы, посуду и маски для сна. Позднее компания намерена продавать ароматы для дома. Об этом «Известиям» сообщила директор «Эконики» по маркетингу Ирина Зуева.

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Она отметила, что товары будут производиться из натуральной кожи, кашемира, шерсти, атласа. Их будут продавать в том же ценовом сегменте «средний плюс», как и основной продукт компании — обувь.

В частности, плед из кашемира и шерсти можно будет купить за 17 тысяч рублей, носки — за 5–6 тысяч рублей, домашнюю обувь — за 10 тысяч рублей и более, десертную тарелку — за 5 тысяч рублей и более.

Издание изучило стоимость товаров из аналогичных материалов у крупнейших конкурентов — Zara Home и H&M Home. Так, плед из кашемира Zara Home стоит 23 тысячи рублей, но остальные позиции обойдутся дешевле в среднем на 50%. Тапочки из кожи в H&M Home стоят максимум 4,5 тысячи рублей, в Zara Home — 5,5–11 тысяч рублей. Цены на десертные тарелки из керамики в H&M Home стартуют от 200 рублей, в Zara Home — от 800 рублей.

По словам представителя «Эконики», на решение запустить новый бренд повлиял высокий спрос на товары для дома в период пандемии.

Сначала «Эконика» планирует разместить товары для дома в магазинах сети на полках с обувью и аксессуарами. Если проект окажется удачным, в компании рассчитывают выделить специальные зоны в бутиках для продажи этих товаров.