В России появится новый бренд товаров для дома

С 11 ноября «Эконика» запускает продажу товаров для дома под брендом Ekonika home в 36 магазинах ретейлера. На первом этапе ассортимент будет в себя включать обувь для дома, носки, пледы, посуду и маски для сна. Позднее компания намерена продавать ароматы для дома. Об этом «Известиям» сообщила директор «Эконики» по маркетингу Ирина Зуева.
Она отметила, что товары будут производиться из натуральной кожи, кашемира, шерсти, атласа. Их будут продавать в том же ценовом сегменте «средний плюс», как и основной продукт компании — обувь.
В частности, плед из кашемира и шерсти можно будет купить за 17 тысяч рублей, носки — за 5–6 тысяч рублей, домашнюю обувь — за 10 тысяч рублей и более, десертную тарелку — за 5 тысяч рублей и более.
Издание изучило стоимость товаров из аналогичных материалов у крупнейших конкурентов — Zara Home и H&M Home. Так, плед из кашемира Zara Home стоит 23 тысячи рублей, но остальные позиции обойдутся дешевле в среднем на 50%. Тапочки из кожи в H&M Home стоят максимум 4,5 тысячи рублей, в Zara Home — 5,5–11 тысяч рублей. Цены на десертные тарелки из керамики в H&M Home стартуют от 200 рублей, в Zara Home — от 800 рублей.
По словам представителя «Эконики», на решение запустить новый бренд повлиял высокий спрос на товары для дома в период пандемии.
Сначала «Эконика» планирует разместить товары для дома в магазинах сети на полках с обувью и аксессуарами. Если проект окажется удачным, в компании рассчитывают выделить специальные зоны в бутиках для продажи этих товаров.
В октябре сообщалось, что в Москве появился еще один продовольственный дискаунтер — «Продскладъ». Первый магазин открыли в мае в Москве на Мичуринском проспекте, еще два — в сентябре в Подмосковье: в Балашихе и Щелковском районе. Бренд магазинов-дискаунтеров запустила московская торговая сеть «Авоська».