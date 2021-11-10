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IKEA оценила возможность повышения цен в России

Елена Прошина
28 минут назад

IKEA опровергла сообщения о возможном повышении цен на свои товары в российских магазинах. Как заявил гендиректор компании в России Понтус Эрнтелл, в настоящее время в компании не рассматривают вариантов повышения стоимости продукции, сообщает ТАСС.

IKEA оценила возможность повышения цен в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем», — заявил он.

Эрнтелл отметил, что, несмотря на повышающиеся издержки и перебои в поставках на глобальном уровне, в России пока остается возможность сохранения текущих цен. Сейчас компания производит более половины своей продукции на собственных мощностях внутри страны, а логистика была переведена с морских на сухопутные маршруты.

Ранее финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил, что IKEA, возможно, придется впервые с 2019 года повысить цены в связи с перебоями в цепочках поставок и ростом затрат на сырье, которые влияют на прибыль компании.

При этом прошедший финансовый год (с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) стал одним из лучших для IKEA в России — продажи выросли на 31%.

Компании,Ikea,ИТАР-ТАСС,
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