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Руководство Сбербанка переедет в новый офис на Кутузовском проспекте

Вероника Полынина
53 минуты назад

Руководство Сбербанка в ближайшее время переедет в новый офис на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

Руководство Сбербанка переедет в новый офис на Кутузовском проспекте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кузнецов сообщил, что новый офис, расположенный по адресу Кутузовский проспект, дом 32, практически готов для переезда всей команды Сбера. Некоторые подразделения уже завершили переезд, в ближайшее время в штаб-квартиру въедет руководство банка.

«Мы старались успеть выполнить эту работу к нашему празднику, к нашему юбилею», - пояснил зампред правления Сбера.

12 ноября Сбербанку исполнится 180 лет. В 2018 году руководство банка объявило о планах создать новую штаб-квартиру на Кутузовском проспекте. Завершить переезд планируется до конца 2021 года.

По словам представителей Сбера, переезд осуществляется в рамках программы оптимизации портфеля недвижимости во всех регионах присутствия с целью повышения эффективности управления бизнесом.

В настоящее время головной офис Сбера расположен на улице Вавилова, 19.

Компании,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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