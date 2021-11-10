Руководство Сбербанка переедет в новый офис на Кутузовском проспекте

Руководство Сбербанка в ближайшее время переедет в новый офис на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

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Кузнецов сообщил, что новый офис, расположенный по адресу Кутузовский проспект, дом 32, практически готов для переезда всей команды Сбера. Некоторые подразделения уже завершили переезд, в ближайшее время в штаб-квартиру въедет руководство банка.

«Мы старались успеть выполнить эту работу к нашему празднику, к нашему юбилею», - пояснил зампред правления Сбера.

12 ноября Сбербанку исполнится 180 лет. В 2018 году руководство банка объявило о планах создать новую штаб-квартиру на Кутузовском проспекте. Завершить переезд планируется до конца 2021 года.

По словам представителей Сбера, переезд осуществляется в рамках программы оптимизации портфеля недвижимости во всех регионах присутствия с целью повышения эффективности управления бизнесом.